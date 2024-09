Scuola Emilio Segrè a Fiumicino | Lavori di messa in sicurezza e rigenerazione urbana

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – In risposta all’interrogazione presentata dall’opposizione, relativa allo stato di degrado degli spazi esterni dellamedia statale E., l’Amministrazione comunale comunica che sono in corso due appalti che mirano al miglioramento delle strutture scolastiche e delle zone circostanti: laindei prospetti del plesso scolastico Rodano/e ladel Polo dei Plessi E.e delle aree urbane in Viale Danubio. Il primo appalto è stato ripreso a giugno 2024, dopo il completamento deidi consolidamento strutturale. Il secondo, avviato a luglio, include interventi sia sulla struttura interna che esterne.