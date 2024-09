Sanità Medici Firenze | Col cambio di stagione il 30% delle visite dovute a raffreddori e tracheiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – “Durante i cambi di, negli ambulatori dina generale circa un 30%è dovuto a forme di raffreddamentovie respiratorie alte, che hanno una bassa gravità clinica ma che sono estremamente fastidiose”. A dirlo è la dottoressa Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine deidi, che fornisce utili consigli in vista deldi. “Il modo migliore per cercare di prevenire le forme respiratorie,aldicon l’arrivo dell’aria più fredda, è il classico consiglio della nonna: vestirsi a strati, in maniera tale da potersi coprire e scoprire comodamente – consiglia la dottoressa Alti -. Evitare, poi, luoghi molto affollati.