Ricerca | nei denti degli animali preistorici i segreti dell’evoluzione

(Di martedì 10 settembre 2024) Scienza: secondo alcunitori italiani, neideisi nasconderebberoumana, ma è davvero così? La storia dell’umanità è scritta non solo nei libri ma anche nei resti fossili che i nostri antenati hanno lasciato dietro di sé. Un recente studio, condotto da un team internazionale con il contributo dell’Università di Ferrara, ha aperto una nuova finestra sul passato remoto, rivelando come l’analisi deipossa offrire risposte a domande fondamentali sull’evoluzione umana.nell’evoluzione-Ansa-Notizie.comPer anni, gli archeologi hanno cercato di comprendere come i cambiamenti climatici abbiano influenzato la sopravvivenza e la distribuzione delle popolazioni cacciatori-raccoglitori del Paleolitico. Tuttavia, la scarsità e la cattiva conservazione dei fossili hanno reso difficile ottenere risposte chiare.