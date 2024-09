Reti gemelle c’è la petizione per il divieto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) La marineria sambenedettese, insieme a quella di gran parte del resto dell’Adriatico, attende con ansia un pronunciamento da parte del ministero dell’Agricoltura sulla richiesta di abolizione delle. Nei giorni scorsi, unaè stata inviata a Roma, firmata da molte delle marinerie di Marche, Abruzzo e Molise, chiedendo una regolamentazione più severa sull’uso di queste, considerate estremamente dannose per l’ecosistema marino. Le, utilizzate principalmente per la pesca a strascico, sono criticate perché, pur aumentando la quantità di pescato nel breve termine, causano gravi danni all’ambiente marino. Tra i primi a sollevare la questione c’è Giuseppe Pallesca, pescatore sambenedettese, che ha dichiarato: "Non ci si rende conto che si distrugge il mare in questo modo. Il governo deve essere sensibilizzato su questa problematica.