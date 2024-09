Massimo Iosa Ghini racconta le innovazioni sostenibili del distretto ceramico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 10 settembre 2024) L’innovazione è il filo rosso che unisce i risultati, i premi e i lavori di, tra i più noti architetti e designer italiani contemporanei. Il desiderio irrefrenabile di sperimentare e di fare quel “passo in più” l’ha spinto a fondare, nel 1986, il movimento artistico e culturale del Bolidismo, basato su forme dinamiche e leggere, a tratti fumettistiche e sempre ispirate ai concetti di libertà e ubiquità. Un’esperienza maturata anche grazie alla collaborazione con il gruppo Memphis di Ettore Sottsass. Dall’architettura al design di prodotto, dall’interior design alla comunicazione, dai mobili alle stazioni della metropolitana, dai musei alle scenografie delle produzioni televisive:, bolognese classe 1959, è il professionista versatile per eccellenza, capace di tradurre le sensibilità – sempre in evoluzione – delle persone in elementi concreti.