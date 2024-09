Maria Rosaria Boccia bandita dalla Camera a tempo indeterminato per le foto e i filmati pirata girati a Montecitorio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 settembre 2024) Niente più tour eda postare néperalla. L’imprenditrice ex (non) collaboratrice dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano infatti è statadafino a data da destinarsi. A sancirlo, martedì, il Comitato per la sicurezza di, presieduto da Sergio Costa, che “alla luce della violazione della regola che vieta l’effettuazione e la diffusione die video senza autorizzazione, ha stabilito, sulla scorta di precedenti analoghi, di interdire l’accesso alle sedi delladei deputati alla Signora, fino a diversa deliberazione degli organi competenti”. “Nel caso in oggetto la violazione ha riguardato siti particolarmente sensibili, tra cui la Galleria dei Presidenti e il Transatlantico”, precisa un comunicato del Comitato.