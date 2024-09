La speranza di Kate | Ho completato la chemio sto guarendo dal cancro Ma è stata durissima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) di Deborah Bonetti LONDRA in un video-annuncio molto personale, ieri pomeriggio, la principessaha rivelato di averil ciclo diterapia e di volersi concentrare sulla propria completa guarigione dal tumore. In un messaggio emozionale letto dalla principessa stessa e filmato nel Norfolk nel mese di agosto, si vedono, il principe William e i bambini come non si sono mai visti prima, in momenti affettuosi di vita famigliare. La voce di(42 anni) spiega come "questi ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi", ma le hanno dato una "nuova prospettiva su tutto", aiutandola a focalizzare la sua attenzione "sulle cose semplici ma importanti della vita". La principessa appare radiosa, con i capelli sciolti e al vento, mentre guida, cammina sulla spiaggia, e gioca con i suoi tre figlioletti, George (11 anni), Charlotte (9) e Louis, 6.