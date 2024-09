John Cassaday artista di Planetary e Astonishing X-Men muore a 52 anni

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 10 settembre 2024) Nella notte ci ha lasciatoa soli 52conosciuto per il suo grandissimo lavoro suX-Men, era amato e rispettato da tutti i suoi colleghi. Le cause della sua morte non sono ancora conosciuto, ma alcuni post della sorella Robin antecedenti alla sua dipartita fanno pensare a problemi cerebrali. L’statunitense, inoltre, era stato ospite a Lucca Comics & Games 2016, dove aveva mostrato a tutti la sua bravura e il suo genio. In queste ore tutti i suoi colleghi hanno dimostrato quantoabbia influito nelle loro carriere, ecco alcuni esempi., yourwas one of the most impactful comics to witness in real time on my life. And your Captain America. And your incredible X-Men. And damn, such a huge loss. Will read you forever. pic.twitter.