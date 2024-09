India e Medio Oriente pronti l’Europa a guida italiana può fare la differenza Un anno di Imec

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 10 settembre 2024) Il Corridoio economico-Europa (), firmato a Nuova Delhi lo scorso 10 settembre in occasione del Vertice del G20, è un’iniziativa strategica fondamentale per rivitalizzare il commercio e gli scambi indo-mediterranei. Un vero e proprio ponte economico tra l’Indo-Pacifico e il Mediterraneo. In occasione del suo primo anniversario, ecco il bilancio di quanto fatto finora. I progressi dell’e del(Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita) sono promettenti.e gli Stati Uniti, invece, sono distratti dalle guerre in Ucraina e a Gaza. Ironia della sorte, l’e le nazioni dell’Asia occidentale sono molto più entusiaste del Corridoio, nonostante le turbolenze nel loro vicinato, rispetto ai più lontani partner transatlantici. A tale lacuna serve un tempestivo ri