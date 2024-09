Il suolo al centro del pensiero di un Master of Wine

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 10 settembre 2024) Andrea Lonardi MW, nato in Valpolicella nel 1974, si è laureato in agraria all’Università di Bologna, ha poi seguito unin controllo di gestione alla Grande Ecole di Montpellier che gli ha aperto le porte prima a una collaborazione con la Washington State University, quindi a una lunga carriera manageriale. Dopo gli stage formativi in Languedoc e Sonoma, Lonardi entra nella TopDivision del Gruppo Italiano Vini, occupandosi di marketing and sales e sviluppando importanti progetti legati alla ristrutturazione viticola.