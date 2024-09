Gardaland è emergenza | Invasione di moscerini fino a dentro le mutande Molte chiamate al 112

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) I numerosissimi visitatori del parco giochi die i turisti che affollavano il lago di Garda, non avrebbero mai pensato di trovarsi in una situazione didurante queste stupende giornate di sole e bel tempo. Secondo quanto raccontato dai testimoni presenti, durante la giornata di sabato 7 settembre, intorno alle ore 12, hanno cominciato a formarsi nel cielo enormi nuvole di insetti.Leggi anche: Virus West Nile: altri due decessi nel Modenese, salgono a quattro le vittime del virus Cosa è successo aSi tratta di “animaletti volanti che pungono, ma non zanzare”, ha riferito qualcuno. Gli insetti sembrerebbero essere infatti pappataci, definiti comunemente come “o formiche alate”. Alle ore 15 di sabato, poi, la situazione è letteralmente degenerata a causa delle pruriginose pustole provocate dai fastidiosi insetti.