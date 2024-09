FOTO – Compie 101 anni e riceve la visita dei vertici dell’arma provinciale | la sorpresa per nonno Nicola

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Unache non può che aver fatto piacere al signorSbardella, quella ricevuta questa mattina, intorno alle 11, presso la sua residenza di Sezze, a villa Karol. In occasione del suo 101esimo compleanno, infatti,è stato omaggiato dall’arma dei carabinieri, della quale ha fatto parte per. Il Maggiore Paolo Perrone, comandante della compagnia Carabinieri di Latina, e il Luogotenente Francesco Ruggiero, Comandante Int. della Stazione Carabinieri di Sezze, gli hanno formulato gli auguri di buon compleanno da parte del comandante generaledei Carabinieri, Gen. CdA Teo Luzi, che ha voluto fargli giungere un regalo speciale: una daga in miniatura, arma bianca caratteristicadei Carabinieri fin dalla sua fondazione., infatti, ha vestito perla divisa principalmente operando presso il comando generale della capitale.