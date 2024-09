Educazione civica la contro-guida dei Teachers for Future | Caro ministero che cittadini vogliamo formare?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) DiForLe nuove Lineeper l’, anticipate il 7 agosto da una nota ministeriale, ci pongono di fronte a un interrogativo inquietante: qual è il vero intento dietro questi “nuovi contenuti”? Il documento, che dovrebbe gettare le basi per la formazione diconsapevoli, sembra invece minare uno dei pilastri fondamentali della legge sull’: l’ambiente e la sostenibilità. Questi temi cruciali, centrali nel discorso contemporaneo sulla giustizia climatica e sociale, vengono relegati in secondo piano, soffocati da una visione che continua a perpetuare modelli insostenibili e logiche di mercato. Noi,forItalia, leggiamo in questa scelta una pericolosa disconnessione tra la retorica e la realtà.