Confronto Nuroll Cisal in Confindustia Il Sindacato | incontro interlocutorio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Il 4 settembre si è tenuto untratra i sindacalisti Ferdinando Palumbo e Liovio Marrocco a Caserta L’del 4 Settembre con laSpA è da ritenersi. E’ quanto comunicano Il Segretario Provinciale della FialcCaserta Livio Marrocco ed il Segretario Generale dellaCaserta Ferdinando Palumbo con una nota trasmessa questo pomeriggio agli organi di stampa. L’azienda, dichiarano da Via Unità Italiana, ha convocato la nostra organizzazione presso la sede di Confindustria Caserta per aggiornarci in merito alla situazione societaria ribadendo le difficoltà nel reperire materiali ed energia a prezzi accessibili.