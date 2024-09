Cimarosa workshop sulla vocalità contemporanea con Benvenuti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDall’11 al 13 settembre torna l’appuntamento con la terza edizione del “”, a cura della Maestra Alessandra Bellino, con la partecipazione del soprano contemporaneo Monica, specialista dei nuovi repertori vocali. Quest’anno, il laboratorio non solo coinvolge gli studenti delle scuole di canto, ma apre anche alla partecipazione attiva degli studenti compositori, rafforzando il progetto come momento di ricerca fondamentale per l’approfondimento dei repertori vocali da camera del Novecento, d’avanguardia e contemporanei. Una esperienza formativa che offre agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con una docente di fama internazionale, esplorando le tecniche interpretative ed esecutive delle opere in studio.