Basket | Umana Reyer Venezia Jordan Parks e l’inizio del percorso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Il lavoro diprosegue ininterrottamente in vista dell’avvicinamento, sempre più prossimo, al campionato 2024/25 di LegaA che vedrà tra le protagoniste anche il club della Laguna. I veneti hanno un grande obiettivo ben fissato in mente: cercare di piazzarsi alle spalle di Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna, cercando di impegnare queste due società che sembrano partire, ancora una volta, per dominare le scene della nostra pallacanestro. A che punto è la preparazione dei lagunari? Recentemente,ha parlato di come stanno procedendo i lavori., senti: “Ci stiamo conoscendo, dobbiamo affinare il nostro feeling” (Credit foto – Today)“È stato un training camp lungo e tosto, in cui siamo stati assieme e abbiamo iniziato il nostro