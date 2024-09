Atletica morto l’uomo che aveva ucciso la maratoneta Cheptegei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) ÈDickson Ndiema,che lo scorso 1 settembrela compagna Rebeccadandole fuoco. Ndiema èall’ospedale di Eldoret, in Kenya, a causa della ferite riportate proprio nel tentativo di dare fuoco all’atleta 33enne e reduce dalla partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo averla cosparsa di benzina.era stato ricoverato in terapia intensiva al Moi Teaching and Referral Hospital con ustioni sul 30% del corpo.era morta presso lo stesso ospedale, pochi giorni dopo il ricovero.chelaSportFace.