William e Kate | aumento di 80mila sterline per le tasse scolastiche dei figli

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le vacanze estive sono giunte al termine anche per i tredel principee della moglieMiddleton. Il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis hanno ripreso con le lezioni a scuola e la famiglia è tornata alla vecchia routine. Come riportato dall’Express.co.uk, il trio reale ha fatto ritorno in classe alla Lambrook School dopo aver trascorso le vacanze estive a Balmoral con il resto della Famiglia Reale. Quest’anno le vacanze sono state molto importanti per la giovane famiglia di eÂMiddleton. Dopo la diagnosi di cancro della principessa del Galles, infatti, i genitori hanno cercato di essere presenti per i loro tre bambini e di trascorrere con loro molto tempo. Secondo le fonti, dunque, si sarebbero concessi molte attivitĂ durante le vacanze. Terminata l’estate, però, è tempo di rientro a scuola.