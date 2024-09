Ucraina Zuppi | La pace è indispensabile ma noi siamo sonnambuli in una bolla di sapone non capiamo la catastrofe Perché non ragioniamo?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Una delle cose che ci deve preoccupare di più è che l’Europa non c’è. L’assenza dell’Europa o la sua inconcludenza è veramente preoccupante per tutti, per l’Europa in primo luogotradisce se stessa, visto che perde un’eredità straordinaria a cui diamo poco valore, 80 anni di. Nessuna generazione ha mai avuto in Europa ottant’anni dicome l’abbiamo avuta noi. E non abbiamo fatto la manutenzione, abbiamo sempre pensato che tanto lac’era“. Sono le parole pronunciate dal cardinale Matteo Maria, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, al Festival della Politica di Mestre, durante un dialogo sui conflitti nel mondo e in particolare sulla guerra tra Russia econ il filosofo Massimo Cacciari.