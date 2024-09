Tennis Francesco Passaro si impone nel prestigioso Challenger di Genova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)vince il125 di: l’umbro ha sconfitto in finale il numero 74 del mondo Jaume Munar con il punteggio di 7-5 6-3 nella finale spostata al lunedì per pioggia. Una settimana davvero fantastica, nella quale il perugino è andato a un passo dall’eliminazione già al primo turno, quando si è ritrovato ad annullare due match point nel tiebreak del secondo set a Federico Arnaboldi, tiebreak che poi avrebbe vinto per 12-10 e grazie al quale è riuscito a ribaltare la partita. Un altro snodo fondamentale è stato il successo dei quarti di finale contro Thiago Monteiro: altri due match point annullati sul 4-5 15-40 del terzo set per poi vincere al tiebreak del terzo. Si tratta del secondo titolodella stagione dopo quello vinto a Torino quando superò in fila Nakashima, Sonego e Musetti, il terzo in carriera.