Sono scappati tutti Terrore in Italia enorme sciame sul parco divertimenti | turisti in fuga

(Di lunedì 9 settembre 2024) Durante il fine settimana, un’invasione inaspettata di insetti ha colpito la zona del basso Lago di Garda, creando disagi significativi a residenti e. Il fenomeno ha coinvolto anche parchi divertimento molto frequentati come Gardaland, dove i visitatoristati bersagliati da sciami di insetti aggressivi, con decine di segnalazioni di punture. Sui socialapparse numerose testimonianze di famiglie costrette a lasciare ila causa della presenza di questi insetti, che hanno reso l’ambiente insopportabile per molti, in particolare per i bambini. >> “È tra i single, guardate”. Ecco che fine ha fatto: l’ex corteggiatore di Ida Platano a Temptation Island. Ed è subito choc La situazione più critica si è verificata nella giornata di venerdì 6 settembre, tra le 14:00 e le 15:00, quando sciami densi di insetti hanno invaso ile le aree circostanti.