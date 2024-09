Solo per te | la clamorosa frase sussurrata dalla funzionaria di Jp Morgan a Jannik Sinner | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Vittoria! Secondo Slam in carriera e in questa leggendaria stagione per, che liquida il padrone di casa, Taylor Fritz, nella finale degli Us Open. Bastano tre set all'azzurro per imporsi in un ultimo atto senza storia: troppo forte, troppo superiore, nonostante le ombre e il fango della vicenda-doping che lo ha tormentato in questi ultimi mesi. Una vittoria liberatoria, schiacciante, buona per spazzare via ogni tipo di illazione. Una vittoria anche ricchissima: il vincitore di questi Us Open infatti incassa la bellezza di 3,6 milioni di dollari, un assegno consegnato adirettamente da una dirigente di JpChase, il colosso bancario con sede a New York che è anche uno dei principali sponsor del torneo. Ed è quando ladi Jpha consegnato l'assegno al ragazzo di San Candido che si è assistito a una scena particolare, divertente.