Siria alta tensione tra Israele e Iran | Attacco criminale del regime sionista

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Medio Oriente è in ebollizione. I bombardamenti israeliani che hanno preso di mira alcuni siti militari, tra cui un quartier generale di ricerca, hanno colpito domenica lacentrale, causando almeno quattordici morti. L'agenzia di stampa ufficialena, Sana, aveva riferito in precedenza di 19 feriti vicino alla città di Masjaf, secondo fonti mediche. "Intorno alle 23:20, il nemico israeliano ha effettuato unaereo dal Libano nord-occidentale contro una serie di siti militari nella regione centrale", ha dichiarato Sana citando una fonte militare. Dall'inizio della guerra civilena nel 2011,ha condotto attacchi in, in particolare contro gruppi filo-iani. Le operazioni si sono intensificate dopo l'del gruppo islamista palestinese Hamas controil 7 ottobre, che ha scatenato la guerra nella Striscia di Gaza.