Rosalinda Cannavò parla dopo la nascita di Camilla | controlli dimissioni e cosa è successo in ospedale

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha dato alla luce la piccolaZenga, nata dal suo amore con Andrea che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello VIP anni fa. Per il momento la ragazza è ancora ine ha voluto scrivere il seguente messaggio a chi la segue sui social: “Noi siamo ancora qua.ni fatti. Non sappiamo ancora se ci dimetteranno oggi o domani. Ovviamente io non vedo l’ora di rientrare a casa nostra con la cucciola. Devo dire che non potevo essere più fortunata di così perché intutto il personale è davvero meraviglioso. Vi racconterò tutto quando vi parlerò del parto se vi fa piacere.” Dayane Mello e la fine dell’amicizia con: la sua verità Dayane Mello da tempo nonva del rapporto con, nato nella casa del Grande Fratello VIP 5.