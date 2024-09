Quattro alpinisti dispersi sul Monte Bianco La Toscana sott’acqua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) A causa del maltempo, sulrisultano. Si tratta di due italiani bloccati a 4.600 metri e di due sudcoreani di cui non si conosce la posizione. Gli italiani sono due 40enni, un lombardo e una ligure, partiti nella notte tra venerdì e sabato dal rifugio des Cosmiques per seguire una delle vie "normali" per la vetta. L’allarme era scattato sabato, con la chiamata ai soccorsi dopo essere rimasti bloccati in quota sul versante francese del, durante la discesa dalla cima, a causa della nebbia e delle condizioni meteo proibitive. "Non vediamo nulla, veniteci a prendere, rischiamo di morire congelati" avevano detto ai soccorritori che hanno tentato di salire a piedi. In Versilia pioggia, grandine e una piccola tromba d’aria hanno provocato danni in alcuni stabilimenti di Marina di Pietrasanta, dove sono caduti anche alcuni alberi.