Pd | Bonafoni ' appello a Terzo settore e volontariato per cinque priorità per il Paese'

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) - “La prospettiva indicata da Elly Schlein è l'unica possibile: bisogna impegnarsi subito per costruire l'alternativa al Governo Meloni. E' necessario quindi mettersi subito al lavoro su un progetto di società, che parta da sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politiche industriali e conversione ecologica, diritti sociali e civili per costruire risposte adeguate ai bisogni e alla vita delle persone". Così Marta, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico e responsabilee associazionismo. "Un cantiere che per funzionare sappia coinvolgere da subito le migliori energie che questoha già dimostrato di avere, a partire da quelle dele del, riconosciute dalla nostra Costituzione e cruciali mentre aumentano le disuguaglianze e occorre ricostruire la fiducia e la speranza.