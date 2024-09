Palio dei ciuchi vince Santa Maria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sono i colori biancocelesti dellaa trionfare nella settantasettesima edizione del "dei", che si corre la seconda domenica di settembre a Campagnatico. A trionfare sul tufo di via Roma è la ciuca Perla montata da Marco Rigati detto "Tendina". Al secondo posto si è piazzata la contrada biancorossa del Castello con la ciuca Nebbia mentre al terzo posto ancora una deludente Pieve. Grande sconfitta deldi quest’anno è stata la contrada del Centro. Il rione rossoblù non è riuscito a qualificarsi per la finale arrivando all’ultimo posto in entrambe le seminali. Il Centro era la contrada da battere visto che aveva vinto gli ultimi due palii disputati a Campagnatico. Questa edizione però è stata dominata dalla, che ha vinto tutte le corse (le semifinali e la finalissima) dimostrando una capacità organizzativa e tecnica superiore alle sue avversarie.