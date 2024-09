Ore di ansia per Totò Schillaci ricoverato in ospedale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - Abbracciati e avvolti nelle loro maglie azzurre delle notti magiche di Italia 90. I due eroi di quel mondiale,e Roberto Baggio, immortalati in scatti dell'epoca e che il profilo Instagram gestito dalla famiglia del centravanti palermitano rilancia in queste ore di apprensione, insieme alla pagina dei fan del 'Divin Codino'. Il campione siciliano, che ha vestito tra le altre, le maglie del Messina, della Juve e dell'Inter, oltre che della Nazionale, è afflitto da un tumore al colon ed èal Civico di Palermo dove, secondo le ultime notizie fornite dalla famiglia, è in condizioni stabili.