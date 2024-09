Nations League 2024 25 infortunio per Odegaard | il norvegese lascia il campo in lacrime

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Brutta notizia per la Norvegia e per l'Arsenal. Nel corso del match di/25 vinto contro l'Austria infatti il capitano della formazione scandinava Martinha dovutore ilper unal 67?,ndo ilal centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt. Il numero 10 è uscito dal terreno di gioco in, consolato da Erling Haaland.ha subito un brutto problema alla caviglia, e l'entità dell'verrà valutata e resa nota nelle prossime ore dopo gli esami a cui il giocatore si sottoporrà.