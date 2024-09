Misano festeggia il record In 164mila al Gran premio | Mai così tanti spettatori Parata di vip in tribuna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una domenica ’bestiale’ a. Doveva essere una giornata da urlo eè stato. Nemmeno il maltempo ha guastato la festa deldi San Marino e della Riviera di Rimini. Sono stati 163.558 gliche hanno assistito alle gare del Motomondiale sul circuito ‘Marco Simoncelli’: 28.646 nella giornata di venerdì, altri 45.234 sabato e ben 89.678 ieri. Superata ampiamente l’affluenza di un anno fa (141.056), battuto il precedentedel 2018. "È stata per noi Un’edizione straordinaria, all’altezza delle migliori tra i 20premi consecutivi che abbiamo organizzato a– sottolineano in coro San Marino, i Comuni della Riviera, la Regione e l’autodromo di– E sommando i numeri degli ingressi di questi anni, oggi (ieri per chi legge) abbiamo superato i 2 milioni di