Marzocchina e San Donato in Avane la storia rivive

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arezzo, 9 settembre 2024 – Grande successo di partecipazione, con numerosi appassionati di sport, cicloturismo e di ciclismo vintage, ma anche di escursionismo e di auto d’epoca, per il fine settimana dell’8 settembre nel Valdarno superiore: la 12° edizione de “La”, la ciclostorica del territorio, e l’inaugurazione dei nuovi pannelli di Saninhanno coinvolto oltre 500 persone per momenti di sport, die di cultura. A dare il via alla manifestazione de “La” con la bandiera tricolore sono stati il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, gli organizzatori, rappresentanti Enel e di Confcommercio Valdarno.