Marciano della Chiana celebra i 450 dalla morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arezzo, 9 settembre 2024 – Il Comune dipresenta “Il Tableau VivantBattaglia diin Val distoria una nuova arte” in programma sabato 14 settembre 2024, un’iniziativa volta a valorizzare la storia locale attraverso la realizzazione del quadro viventecelebre opera “La Battaglia di” di. Questo evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Scannagallo e con il sostegno ed il contributoRegione Toscana, non solo rende omaggio ad un episodio cruciale nella storia del territorio, ma si propone come un veicolo di promozione culturale e turistica per l’intera comunità. La Battaglia di, che segnò un momento decisivo nella creazioneToscana moderna, diventa così il fulcro di una giornata dedicata all’arte, alla storia e al coinvolgimento del pubblico.