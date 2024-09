Lega Serie A Casini | Parole Commisso? Anche grazie a Fiorentina c’è attenzione a sostenibilità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Ledi? Sono questioni che riguardano il controllore, che è la Figc, e non noi.al contributo dellacon il compianto Joe Barone econ gli attuali dirigenti, c’è moltaalla. È stata laA che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri Uefa per le licenze, siamo molto attenti sotto questi aspetti”. Lo ha detto il presidente dellaA, Lorenzo, in conferenza stampa dopo l’assemblea di: “L’ordine del giorno era abbastanza stringato. In particolare, si è discusso della richiesta di nominativi per la commissione indipendente di valutazione dellafinanziaria delle società professionistiche”. Sulle troppe partite in calendario: “Le partite sono molte, sì, ma negli ultimi vent’anni non sono aumentate quelle diA bensì quelle di altre competizioni.