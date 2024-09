La Battaglia sull’auto elettrica | Urso propone una revisione anticipata del Green Deal dell’UE

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il ministro Adolfodi anticipare al 2025 ladel divieto di produzione di veicoli endotermici al 2035, sollevando preoccupazioni per la sostenibilità dell’industria automobilistica europea Il 25 settembre, Bruxelles diventerà il palcoscenico di una nuovasul futuro dell’industria automobilistica europea. In occasione di un vertice sul settore promosso dall’Ungheria, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, presenterà una proposta decisiva: anticipare al primo trimestre del 2025 ladella decisione di bloccare la produzione di veicoli endotermici prevista per il 2035, unainizialmente programmata per il 2026 nel contesto del ‘ha annunciato questa proposta durante il Workshop Teha di Cernobbio, evidenziando la necessità di una riflessione urgente sulla transizione verso l’elettrico.