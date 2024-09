Kendrick Lamar dice | C' è solo un' opportunità di vincere un campionato nel nuovo annuncio dell' halftime show del Super Bowl

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Proprio quando pensi che il giro d'onore dinon potesse essere più folle o più lungo, la stagione NFL 2024-25 è cominciata con l'diche si esibirà al, a New Orleans, nel febbraio del prossimo anno. Lo ha ovviamente fatto alla sua maniera: senza altri commenti se non un semplice link a YouTube che si apriva su un clip diretto ad arte da Dave Free, co-fondatore di pgLang. Il video mostrasu un campo da football, in piedi, davanti a una bandiera americana che occupa completamente l'inquadratura, mentre si allena con giocatori mai visti, prima di rivolgersi alla telecamera e implorare gli spettatori di prestare attenzione, a febbraio, perché lo vedranno spuntare nell'intervallo.