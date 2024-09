Ha già conquistato lo spogliatoio Conte può gioire | clamoroso gesto verso i compagni!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Antoniosta costruendo un gruppo vincente alla Corte del Vesuvio. Dalloazzurro arrivano importanti rassicurazioni. La nuova stagione è ormai iniziata, e il Napoli di Antoniosembra essere già in grande forma. Il passo falso di Verona appare già un ricordo lontano, ancor più dopo le vittorie contro Bologna e Parma. I punti conquistati sono appena sei in sole tre giornate, ma gli obiettivi sono ben più alti. Infatti, anche sul fronte mercato sono arrivati rinforzi importanti, i quali permetteranno al tecnico di lavorare con il giusto entusiasmo. I nuovi acquisti sono stati diversi, ma uno in particolare è stato fortemente voluto da Antonio. Stiamo parlando, ovviamente, di Romelu Lukaku. Il neo attaccante del Napoli ha già debutto con la maglia azzurra, trovando anche la primissima rete dinanzi ai propri tifosi.