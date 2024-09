Giro di Toscana 2024 | il percorso ai raggi X | Decisivo il passaggio finale sul Monte Serra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ancora un appuntamento in Italia per il ciclismo internazionale. Dopo il Gran Premio Industria&Artigianato, che ha visto la vittoria dello svizzero Marc Hirschi, ci sarà mercoledì ildi, ribatezzato anche Memorial Alfredo Martini, con partenza ed arrivo a Pontedera. Sicuramente una corsa che promette spettacolo su un tracciato che andiamo a scoprire. Dopo l’avvio da Pontedera i corridori si trovano ad affrontare i primi 15 chilometri pianeggianti in vista poi dello strappo di Casciana Terme. Ci saranno una serie di saliscendi fino a Peccioli, dove il gruppo si troverà ad affrontare un circuto di 11 chilometri da percorrere due volte. La difficoltà maggiore sarà quella di percorrere per due volte il Muro di Greta. Dopo circa una settantina di chilometri ecco il nuovoda Pontedera. Da qui comincia undi 55 chilometri da ripetere due volte.