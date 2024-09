Entra in negozio per un vestito ma è costretta alla fuga 17enne denuncia il titolare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Era andata a fare shopping con l’intenzione di comprare unper l’estate che, al momento in cui si sono svolti i fatti, era iniziata da poco. Ma quello che doveva essere un piacevole pomeriggio da dedicarecura del proprio guardaroba, per una ragazzina di 17 anni che si trovava a Rimini ha rischiato di trasformarsi in un incubo. Quando èta in unper acquistare un capo d’abbigliamento, infatti, secondo quanto ha riferito in seguito, appena raggiunto il camerino sarebbe stata bloccata e molestata daldell’esercizio commerciale. La ragazza ha reagito con prontezza, mettendosi a urlare e gettando sul banco l’abito in questione per poi fuggire in strada terrorizzata. All’inizio lanon aveva sporto