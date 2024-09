Elton John 77 anni rivela info terribili sulla sua salute grave infezione lascia cantante parzialmente cieco

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 9 settembre 2024) In una carriera lunga più di cinque decenni,ha conquistato il mondo della musica, Broadway e Hollywood. Negli ultimi, però, ildi “I’m Still Standing” ha dovuto affrontare una serie di gravi problemi di, e recentemente hato sui social media di avere una “visione limitata in un occhio”. Continuate a leggere per sapere cosa è successo al 77enne Sir! Nel corso degliha avuto molti incontri ravvicinati con la morte. Il cinque volte vincitore di un Grammy, che nel luglio 2024 ha festeggiato 34di sobrietà, ci è andato molto vicino nel 2013, quando ha avuto un’appendicite e ha continuato il suo tour europeo mentre era in “agonia”. “Ero una bomba a orologeria. Credo che avrei potuto morire in qualsiasi momento”, ha detto iloggi 77enne.