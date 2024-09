Elon Musk e il sogno di Marte | realtà o fantascienza?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha reso ben noto da tempo il suoambizioso di colonizzare, trasformando quello che una volta si considerava un concetto fantascientifico in una possibilità concreta. La sua azienda SpaceX è all’avanguardia nell’esplorazione spaziale privata, con l’obiettivo principale di stabilire una colonia umana autosufficiente sul pianeta rosso. Ci vorranno anni ma non è impossibile. Presto viaggi su? Il desiderio didi colonizzarenon è solo una visione romantica di esplorazione spaziale, inoltre, ma piuttosto una risposta alle sfide esistenziali che l’umanità potrebbe affrontare in futuro. E anche un potenziale grosso business. Nel futuro, infatti, presumibilmente il turismo spaziale diverrà sempre più diffuso. Secondo il Ceo di Tesla e SpaceX, la sopravvivenza dell’umanità potrebbe dipendere dalla capacità di diventare una “specie multiplanetaria“.