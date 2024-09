Edoardo Stoppa chi è il marito di Juliana Moreira | Abbiamo avuto momenti duri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024)sonoe moglie dal 10 novembre 2017. Il conduttore televisivo e la celebre fotomodella si sono sposati a Milano, città a cui sono molto legati e in cui vivono Trae ilsi tratta senza alcun dubbio di un grande amore, anche se, non sono mancati i periodo bui per la coppia. Ma la conduttrice e l’inviato televisivo, il cui primo incontro risalirebbe addirittura al 2007, hanno sempre ricucito brillantemente ogni strappo. E così è arrivato il fatidico lieto fine, che perednon è altro che un nuovo inizio. “tantissimidifficili e delicati da superare”, le parole di. “Io penso che quando hai una persona affianco che ha le tue stesse idee e che cerca di darti una mano, riesci a superare queiinsieme.