Debito comune innovazione e transizione Draghi suona la campana

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 9 settembre 2024) E venne il giorno di Mario. Come da previsioni della vigilia, la Commissione europea ha alzato il velo sul rapporto redatto dall’ex presidente della Bce e già premier italiano, per provare a rendere l’Europa e i suoi governi, ancora più indipendenti dai mercati cinese e americano. E l’unico modo per riuscirci, è aumentare la propria competitività, mettendo carburante nel motore degli investimenti, della ricerca e dell’. Quando, mesi fa, Ursula von der Leyen si rivolse al padre spirituale del whatever it takes, affinché gettasse le basi per una rinascita industriale ed economica dell’Europa, proprio quando la morsa di Stati Uniti e Cina, complice il ritorno delle tensioni commerciali innescate dalla sovraccapacità cinese (qui l’intervista all’economista Fabio Scacciavillani), è tornata a stringere.