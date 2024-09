Corsi per drag queen finanziati dall’Europa ora la comunità Lgbt li vuole anche in Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) La notizia anticipata dal Secolo deiperha scosso il mondo politico. E mentre il corso, che rientra fra quelli previsti in Erasmus, volge al termine, in Spagna, larilancia e chiede che l’faccia partire iltivisme tour”. Iperspagnoli e i soldi europei Domani sarà l’ultimo giorno del controverso programma Erasmus+ “tivism jr”, indirizzato ai minori tra i 14 e i 17 anni dove viene insegnato loro a truccarsi, travestirsi ed esibirsi in spettacolisessualmente espliciti e provocanti. Dieci giorni di indottrinamento con minorenni dietro i banchi di scuola. Uno scandalo che ha scatenato veementi polemiche.