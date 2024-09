Conte è nocivo da forte e da debole come una zanzara che si aggira alle Feste del Pd

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 9 settembre 2024) Vittorio Gassman, in un episodio dei “Mostri”, è un prim’attore estremamente sbruffone. Nell’intervallo tra un atto e l’altro dell’Otello fa chiamare il capoclaque investendolo perché l’applauso non è stato abbastanza: «Anche la claque è una questione di gusto, di garbo, di grazia, Lucidi, svegliati!». Ci sarà un Lucidi al servizio di Giuseppe? Sicuramente. Non uno, ma tanti capiclaque. Uno per ogni Festa dell’Unità dove è invitato. L’avvocato prende troppi applausi, e per quanto le platee delledel Pd siano sempre state sensibili ai discorsi de sinistra, o quelli che esse reputano tali, la scena è palesemente falsata: e d’altrondericorre a questi penosi espedienti fin dall’evento drammatico del crollo del ponte Morandi, pareva l’eroe del giorno, nel lutto generale. L’uomo ha bisogno di questi trompe-l’oeil per ingannare la realtà.