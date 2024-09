Civitavecchia sfalcio e pulizia strade | intervento s San Liborio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Sono stati eseguiti dallaesercizi pubblici interventi dinel quartiere di San. Nello specifico, gli operatori sono intervenuti in via Domenico Castelli, via Padre Gian Battista Labat, via Cerruti, via Gian Girolamo Frezza e in via Onofrio Brancato.stradale, il calendario settimanale Nella settimana che va dal 9 al 14 settembre 2024 il calendario degli interventi prevede operazioni diin viale Garibaldi, Piazza Verdi, via Aurelia Nord (alta), il quartiere Cappuccini, Largo Acquaroni e vie adiacenti. Il lunedì è prevista, come sempre, lastraordinaria del Mercato di Piazza Regina Margherita.