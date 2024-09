Chi è Paola Conte la moglie di Carmine Diamante | una donna trans con un sogno mancato

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 9 settembre 2024)è una parrucchiera di Grazzanise, in provincia di Caserta, ed è ladi, il cantante neomelodico morto folgorato in casa l’8 settembre 2024.è unaessuale che ha iniziato la suaizione nel 2000 e che aveva ildi avere un bambino con suo marito, tramite adozione o gestazione per altri. Per sette anni hanno avuto in affido Ester, una bambina nigeriana, che poi gli è stata tolta e affidata a una casa famiglia. Ha un fratello, con cui ha interrotto i rapporti a causa delle sue scelte di vita.nel giorno del matrimonio – fonte Instagramraccontò la sua storia a Il Riformista, nel 2020, spiegando che vive a Grazzanise in una abitazione adibita anche a salone di bellezza che al tempo gestiva con l’aiuto di suo marito.