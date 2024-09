Beetlejuice Beetlejuice | apertura spettacolare al box office USA per il sequel di Tim Burton

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo il passaggio veneziano, Timcelebra i 110 milioni incassati dal suo nuovo film che segnano la seconda migliordi sempre nel mese di settembre. La Mostra di Venezia ha portato bene a Tim. Il pubblico americano è accorso in massa per godere della visione deldel cult comico degli anni '80 e così, nel primo weekend diha raggiunto la cifra record di 110 milioni incassati da 4.575 sale, con una media per sala di 24.043 dollari, diventando la seconda migliordi sempre nel mese di settembre. Warner Bros. celebra il successo della sua pellicola ricca di star, tra cui la new entry Monica Bellucci, che a livello globale ha già superato i 145 milioni di incassi ed