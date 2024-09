Attenzione alle truffe Una vittima su quattro ha meno di 30 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)A FARE trading online. A dirlo è una ricerca Esma-Fca, per conto di Barber&Odeam: il 75% dei trader perde il proprio denaro. Nove trader su 10 non solo perdono denaro, ma smettono di fare trading entro un anno da quando hanno iniziato. Anche perché il rischio dionline resta alto. Nel 2023 ledenunciate alla Polizia postale hanno raggiunto la cifra di 140 milioni di euro. Le vittime sono prevalentemente under 30 (una su), per lo più adescate tramite i social network. La rete e la borsa però possono anche essere sicure. A patto che si lavori con piattaforme sicure. È ciò che propone il Prop Trading, una modalità che, attraverso le Prop Firm, sta riscuotendo successo.