Arezzo Troise con il Legnago è già un crocevia

(Di lunedì 9 settembre 2024) di Andrea LorentiniSei gol subiti negli ultimi 180 minuti e appena due segnati, di cui uno su rigore che certificano una difesa fragile e un attacco sterile. Chi si aspettava una reazione dell’, a Pineto, dopo la batosta di Pesaro è rimasto deluso. Le tre reti rimediate in Abruzzo hanno confermato l’involuzione degli amaranto dopo la doppia qualificazione in Coppa Italia e il debutto vincente contro il Campobasso. I numeri dicono che il momento è delicato. Anche lo scorso anno la partenza, nello score, fu identica: tre punti all’esordio a Rimini e poi due ko di fila contro Carrarese e Pescara. Eppure fare paragoni rispetto a 12 mesi fa non pare calzante. Allora le sconfitte arrivarono contro avversari di caratura nettamente superiore a Vis Pesaro e Pineto.