Anna Tantangelo il gossip dopo la fine della sua ultima relazione | Fidanzata con l’ex calciatore

(Di lunedì 9 settembre 2024) Potrebbe essere tornato il sorriso nella vita diTatangelo, la cantante sembra aver incontrato un uomo capace di farle battere di nuovo il cuore.la rottura di pochi mesi fa con il modello Mattia Narducci, la cantante di Sora starebbe ora frequentando uno meglio uno ex. Con Narducci era finita nei mesi scorsi. Un addio telegrafico con lei che aveva scritto sui social: “Si riparte sempre da se stessi”. Poi il silenzio. Adesso questa bella notizia. >> “23 anni insieme abbiamo deciso così”. Al Bano e Loredana Lecciso, l’annuncio di lei in tv A lanciare l’indiscrezione l’esperta diDeianira Marzano, che ha raccolto la segnalazione di un’utente, a quanto pare molto vicina alla nuova coppia. Per il momento nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati.